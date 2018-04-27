FDA сообщило о серьезной побочной реакции на ламотриджин

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) предупреждает, что противоэпилептическое лекарственное средство ламитриджин, применяемое при лечении эпилепсии и биполярных расстройств может вызывать гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз — редкую, но очень серьезную побочную реакцию, которая выражается в чрезмерной активации иммунной системы. Данная реакция может привести к госпитализации и смерти пациента, особенно в отсутствии своевременной диагностики и лечения.

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз вызывает неконтролируемый ответ иммунной системы. увеличением количества гистиоцитов (тканевых макрофагов – клеток иммунной системы, которые в норме из крови переходят в окружающие ткани и уже в них осуществляют свои функции – поглощение и удаление инородных частиц и бактерий).

При гемофагоцитарном лимфогистиоцитозе макрофаги начинают поглощать другие клетки крови (эритроциты (красные клетки крови), лейкоциты (белые клетки крови), тромбоциты (клетки крови, участвующие в процессах ее свертываемости) и клетки внутренних органов. В результате такой неправильной активности макрофагов работа внутренних органов нарушается, они не могут полноценно выполнять свои функции. Возникает иммунная дисрегуляция – нарушение взаимодействия между клетками иммунной системы и другими клетками организма, а также внутри иммунной системы. Развивается обширный воспалительный процесс, который затрагивает многие системы органов и тканей.

Специалисты здравоохранения должны знать симптомы гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза, чтобы уметь быстро распознать данное заболевание и начать терапию. Диагностика часто осложняется тем, что ранние признаки и симптомы, такие как лихорадка и сыпь, не являются конкретными. Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз можно спутать с другими серьезными побочными реакциями. Диагноз может быть установлен, если у пациента есть по меньшей мере пять из следующих восьми признаков или симптомов:

Лихорадка и сыпь,

Увеличенная селезенка,

Цитопения,

Повышенный уровень триглицеридов или низкий уровень фибриногена в крови,

Высокий уровень ферритина в крови,

Гемофагоцитоз, идентифицированный с помощью биопсии костного мозга, селезенки или лимфатических узлов,

Снижение или отсутствие активности естесственных киллеров — NK-клеток,

Повышение уровня CD25-лимфоцитов в крови, показывающих длительную активацию иммунных клеток.

Пациенты должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если на фоне приема ламотриджина они испытывают какой-либо симптом гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. Признаки и симптомы заболевания включают:

лихорадку,

увеличение печени, сопровождающееся болью в правом подреберье,

увеличение лимфатических узлов,