Лента · В России 149 Российские предприятия освоят выпуск 80% комплектующих для здравоохранения

27 апреля министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил с рабочей поездкой Новосибирск, где провел совещание по развитию фарм- и медпромышленности. «В последние годы мы нарастили компетенции в области медицинской промышленности. Это касается разработки медицинской техники, комплектующих, расходных материалов и имплантов. Суммарно государством поддержано более 160 проектов, в рамках реализации которых на рынок уже выведено свыше 120 новых изделий, в том числе это техника, которая используется для оснащения клинико-диагностических, медицинских и перинатальных центров, а также автомобилей скорой помощи и санавиации. Дальнейшее развитие данного сегмента мы связываем с активацией производства – уже созданного нашими предприятиями. В ближайшие годы это позволит освоить выпуск более 80% комплектующих».

Чтобы реализовать эти планы, Минпромторг совместно с Минздравом работает над консолидированным заказом для промышленных предприятий. «В частности, такой подход применяется для выполнения программы дооснащения детских поликлиник. Все, о чем я сказал, ляжет в приоритеты отраслевых стратегий, новые редакции которых мы сейчас дорабатываем», – резюмировал Денис Мантуров.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»