Денис Мантуров: век дженериков заканчивается

Во время рабочего визита в Новосибирск Денис Мантуров рассказал о приоритетах развития фармотрасли. По его словам, рынок уже насыщен дженериками, дальнейшие планы государства связаны с выпуском инновационных препаратов. Глава министерства отметил, что сегодня в стране 30% лекарственных средств – отечественные, в ближайшие несколько лет их число планируется нарастить до 50% в денежном выражении. «Даже если сегодня остановиться на достигнутом, мы придем плавно к уровню 50% к 2020 году – это точно, потому что и в этом, и в следующем году выйдет на рынок более 130 новых лекарственных препаратов», – сказал Денис Мантуров.

Министр добавил, что уже сейчас доля отечественных препаратов в лечении отдельных заболеваний – ВИЧ, туберкулеза – превышает 70% в натуральном выражении.

Инструменты для создания собственных инновационных лекарств будут заложены в программе развития фармотрасли до 2030 г. Так, правительство намерено финансировать начальную стадию клинических испытаний подобных препаратов. В программе сохранятся и меры поддержки, заложенные в «Фарма-2020».

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»