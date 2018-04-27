Экспорт фармпродукции к 2025 г достигнет 2,8 млрд долларов

27 апреля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел в Новосибирске заседание Координационного совета «Совершенствование мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности». «За последние десять лет усилия федерального центра, регионов, науки и бизнеса позволили кардинально изменить облик отечественной фарминдустрии. Была инициирована разработка лекарств по всем основным сегментам рынка, открыто более 30 новых фармзаводов. В Калужской, Кировской, Томской областях и Алтайском крае сформированы фармацевтические кластеры. Созданы условия для выхода на российские площадки глобальных игроков отрасли, в результате чего лекарства в нашей стране производят 78 иностранных компаний. Все это в комплексе привело к повышению доли российских препаратов на внутреннем рынке», – отметил он.

Глава Минпромторга подчеркнул, что российские предприятия наращивают объемы поставок за рубеж. В 2017 г экспорт фармпродукции впервые превысил 700 млн долл. – на 16% больше, чем в 2016 г. «Мы видим потенциал его четырехкратного увеличения до 2025 г, – отметил Денис Мантуров. – Чтобы реализовать этот амбициозный сценарий, нам необходимо заходить в инновационные ниши. Уже созданы совершенно новые молекулы для терапии ВИЧ, туберкулеза, сахарного диабета. Ряд препаратов сейчас проходит регистрацию более чем в 60 странах мира. Но для качественного рывка нам нужно обеспечить максимальный переток достижений фундаментальной науки в реальные образцы фармпродукции. Пока, должен признать, в этой части есть определенная пробуксовка».

Денис Мантуров озвучил, что намерен обсудить, как наиболее эффективно продвигаться от научной разработки к поиску инвестора и производству. «Это касается и сектора медицинских изделий, который обладает не меньшим потенциалом развития», – добавил он. Заседание совета проходило в закрытом для журналистов режиме. Как сообщили «ФВ» несколько его участников, в основном обсуждались текущие вопросы, связанные со снижением налоговой нагрузки и преференциями для предприятий.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»