Анна Ярвиц может покинуть пост руководителя Teva в России

Генеральный директор Teva в России и странах СНГ Анна Ярвиц может покинуть компанию, сообщили Vademecum сотрудник фармкомпании и источники на рынке. В ближайшее время, по их словам, Ярвиц уйдет в долгосрочный отпуск, после которого в компанию не вернется.

В Teva возможную отставку руководства не комментируют.

Анна Ярвиц заняла должность в Teva в декабре 2013 года, до этого возглавляла «Зентива Фарма» в России и была руководителем «Зентива Евразия» (дженериковое подразделение Sanofi). Ярвиц также возглавляла представительство немецкой компании Katiopharm International и была гендиректором «Ратиофарм рус». Работала на руководящих позициях в отделах продаж, маркетинга и развития бизнеса SmithKline Beecham (сейчас GSK), Nycomed.

Ярвиц пришла в Teva после того, как компанию на фоне конфликта с «Биотэком» покинул прежний директор Денис Четвериков.

Глобальная Teva сейчас переживает нелегкие времена. Из-за высокой долговой нагрузки (около $35 млрд) компания реализует план реструктуризации. Он предполагает сокращение 14 тысяч сотрудников по всему миру, или около 25% штата. Расходы должны сократиться на $3 млрд.

В России Teva работает с 1995 года. В 2014 году Teva запустила в Ярославле завод по производству твердых лекарственных форм, а также планировала локализовать производство своего блокбастера Копаксона на мощностях «Нанолека» в Кировской области.

Чистая выручка Teva Pharmaceutical Industries Ltd в 2017 году составила $22,4 млрд, чистый убыток — $16,4 млрд.

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