Единственный в Центральной Азии завод по производству инсулина открылся в Андижане

Предприятие будет производить в среднем 10 миллионов флакона инсулина в год. Как отмечалось, продукция завода будет не только насыщать фармацевтический рынок Узбекистана недорогими и качественными лекарствами, но и экспортироваться во все страны Центральной Азии, что, как ожидается, будет способствовать росту валютного потока, «необходимого для экономики страны».

На предприятии создано более 100 новых рабочих мест, организованы безопасные условия труда, созданы удобства для обеденных перерывов и отдыха.

gmpnews