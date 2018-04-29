Минпромторг поддержит расширение вивария в Новосибирске

О строительстве нового корпуса вивария в Институте цитологии и генетики СО РАН сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Это даст возможность наращивать клинические исследования для фармкомпаний, будет дополнительным и качественным толчком для фундаментальной и прикладной науки», – сказал он. Расчетная стоимость проекта – около 900 млн рублей.

Виварий должен стать «проводником» между фундаментальной наукой и бизнесом, которое позволит в ближайшие годы внедрять в практику инновационные лекарственные препараты.

Виварий для содержания животных, свободных от видоспецифических патогенов (SPF), был запущен в 2010 г. На его создание было потрачено пять лет усилий группы ученых Института цитологии и генетики СО РАН и около 300 млн рублей из федерального бюджета.

«Выстраивается гигантская система для содержания мышей в стерильных условиях. Здесь предусмотрено регулирование температуры, влажности и искусственное освещение. При такой организации вы получаете возможность вести исследования непрерывно, и не вносить никакие поправки, связанные с сезонами года, с температурными условиями и т.д. – все стандартизировано, – рассказывал тогда «ФВ» заведующий отделом генофондов экспериментальных животных института Михаил Мошкин. – Предусмотрена масса деталей, которые делают содержание мыши идеальным».

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»