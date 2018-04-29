UPD:Сеть «МосАптека» продала права аренды на помещения «Эркафарму»

Владельцы сети «МосАптека» (управляющая компания ООО «Источник здоровья») продали «Эркафарм» права на аренду помещений. Эту информацию «ФВ» подтвердили в группе компаний «Эркафарм».

Ранее о продаже сети «МосАптека» компании «Эркафарм» сообщила аутсорсинговая служба развития аптек Retail Pharma, клиентом которой является и сеть «МосАптека».

Сеть «МосАптека» создана известным девелопером Русланом Семеновым (совладелец «Сезар Групп») в 2015 г. В сентябре 2016 г. было открыто 47 аптек, и до конца 2017 г. он планировал довести количество аптек до 170. По данным AlphaRM, на 1 апреля 2018 г. сеть насчитывала 73 аптеки. Средняя выручка на одну аптеку в месяц составляет 2,15 млн руб.

По данным СПАРК, ООО «Источник здоровья» продано гражданину Израиля Прутеану Герасимову в феврале 2018 г.

Согласно информации AlphaRM, на 1 апреля 2018 г. у «Эркафарма» было 1267 аптек. Средняя выручка на одну аптеку в месяц составляет 3,38 млн руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»