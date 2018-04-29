Оптовая фармкомпания проиграла суд о доначисленных налоговиками 10 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области заново рассмотрел иск фармдистрибьютора ООО «Донская медицинская компания» о признании недействительным решения налоговой инспекции о доначислении налогов на сумму 9,7 млн руб., пени в 1,5 млн руб. и штрафа в 492 тыс. руб. Ранее Арбитражный суд удовлетворил исковые требования частично, снизив размер штрафа до 100 тыс. руб., апелляционная инстанция оставила это решение без изменений, а кассационная – отправила дело на новое рассмотрение.

26 апреля Арбитражный суд Ростовской области признал решение налоговой инспекции незаконным лишь в части доначисления НДС в размере 55,6 тыс. руб., оставив остальные исковые требования без удовлетворения. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в месячный срок.

Напомним, основные претензии налоговиков сводились к тому, что при помощи фирм-однодневок фармдистрибьютором создавался искусственный документооборот с целью увеличения расходов по налогу на прибыль и налоговых вычетов по НДС.

По данным rusprofile.ru, ООО «ДМК» являлась поставщиком в 1686 государственных контрактах на сумму 857,7 млн руб. В 2016 году выручка составила 157 млн руб., прибыль 20 млн руб.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»