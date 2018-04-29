Промсвязьбанк требует 1,4 млрд рублей с индийской Shreya

Находящийся в процессе санации Промсвязьбанк 27 апреля подал иск о взыскании 1,38 млрд рублей с российской «дочки» индийского фармпроизводителя Shreya Life Sciences.

Иск пока не принят к производству, его суть в документах не раскрывается.

В Промсвязьбанке отказались от комментариев. Связаться с представителем «Шрея Лайф Саенсиз» не удалось.

Shreya Life Sciences существует на российском рынке с 2002 года. Компания производит противопростудные препараты Риниколд, Суприма-бронхо, а также препараты для гастроэнтерологии, дерматологии, аллергологии, кардиологии, анальгетики и антибиотики. В 2016 году российская «Шрея Лайф Саенсиз» получила выручку – 1,1 млрд рублей, чистую прибыль – 113,4 млн рублей.

Стопроцентная доля Shreya Life Sciences Private Ltd в «Шрея Лайф Саенсиз» находится в залоге у Промсвязьбанка по кредитам 2011 и 2013 годов, следует из данных СПАРК-Интерфакс. Также в банке заложены лекарства балансовой стоимостью 361,9 млн рублей.

Временная администрация в банке Дмитрия и Алексея Ананьевых введена в декабре 2017 года.

Источник: Арбитражный суд Москвы

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