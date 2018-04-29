Прокуратура Мурманской области подала в суд на Минздрав

Прокуратура Первомайского округа Мурманской области подала в суд на региональный Минздрав за то, что ведомство не обеспечило лекарствами ребенка-инвалида.

«Прокуратурой округа проведена проверка по обращению Р. по вопросу необеспечения необходимым лекарственным препаратом ребенка-инвалида. В ходе проверки установлена ненадлежащая организация обеспечения ребенка лекарствами», – указано в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Она подала исковое заявление с требованием обязать Минздрав Мурманской области закупить лекарства ребенку.

В суде Первомайского округа корреспонденту Vademecum пояснили, что речь в заявлении идет о необеспечении ребенка инсулином. Собеседник Vademecum уточнил, что родители ребенка – известные в регионе люди. Заседание суда назначено на 16 мая 2018 года. Дозвониться до Минздрава Мурманской области корреспонденту Vademecum не удалось.

Этот случай – не первый для Минздрава региона. В 2016 году по жалобе прокуратуры Первомайский районный суд Мурманска обязал ведомство регулярно закупать дорогостоящий препарат Галсульфаза для ребенка, больного мукополисахаридозом.

Вмешательство правоохранителей в сферу обеспечения лекарствами льготных категорий граждан происходит и в других регионах. Например, в Ульяновской области, где страдающий синдромом Хантера ребенок не получал необходимого при таком заболевании ферментозамещающего препарата «Элапраза». Тогда прокуратура также обязала региональный Минздрав произвести соответствующие закупки и обеспечить ребенка лечением.

Источник: Прокуратура Мурманской области

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