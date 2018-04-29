Москалькова выступила против запрета иностранных лекарств

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила против введения санкций в отношении иностранных лекарств. Об этом она заявила на пресс-конференции в ТАСС в субботу, 28 апреля.

«Я призываю всех к тому, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включать медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения», – заявила омбудсмен.

По мнению Москальковой, в политическом противостоянии «здоровье человека не может ставиться под удар».

Законопроект об ответных санкциях против США, в котором предлагается дать правительству право ограничивать ввоз в Россию американских лекарств, Госдума рассмотрит в первом чтении 15 мая. В апреле 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что Россия не готова полностью отказаться от оригинальных зарубежных лекарств и медизделий.

Источник: ТАСС

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