«Фармстандарт» может построить завод в Карелии

Власти Карелии обсудили с «Фармстандартом» возможность размещения производства в республике. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей официальной странице «ВКонтакте».

В течение мая «Фармстандарт» примет решение о строительстве фармпроизводства в Кондопоге или Петрозаводске, написал он. «Завершающую серию переговоров» Парфенчиков и премьер-министр республики Александр Чепик провели с гендиректором «Фармстандарта» Григорием Потаповым.

Это не единственная фармкомпания, с которой ведет переговоры Карелия, указал Парфенчиков.

«Фармстандарт» контролируется Augment Investments, бенефициаром которой является Виктор Харитонин. У предприятия есть производство в Курске, Уфе, Томске, Московской и Владимирской областях.

Источник: ВКонтакте

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