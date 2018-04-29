Маркировка лекарств позволила выявить нарушения на 500 млн рублей

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко отчитался об успехах проекта по обязательной маркировке лекарств, стартовавшего в 2017 году. Всего ведомству удалось выявить нарушения на общую сумму 500 млн рублей.

Как сообщил глава ведомства, в 2017 году в системе было зарегистрировано 1 044 участника и более 50 лекарственных препаратов.

«Благодаря маркировке в 2017 году были выявлены преступления на общую сумму более 100 млн рублей, в том числе по лекарственным препаратам, закупленным в рамках госконтрактов в Ростовской области, Республике Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике, Башкортостане», – отчитался Мурашко. К апрелю 2018 года объем выявленных нарушений достиг 500 млн рублей.

Уточнить, какие именно препараты были поставлены с нарушениями, в Росздравнадзоре не смогли.

Закон об обязательной маркировке лекарств был принят в конце 2017 года. Предполагается, что в 2018 году маркировка упаковок станет обязательной для препаратов «Семи нозологий», а к 2020 году распространится на все препараты. ФРП уже готов предоставлять производителям льготные кредиты на закупку техники для маркировки, а главный оператор проекта – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Ростеха» – в апреле 2018 года предложил бесплатно маркировать недорогие лекарства.

Источник: Газета.ру

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