Объем производства отечественных лекарств в первом квартале вырос на 10%

Росстат подсчитал, что за первый квартал 2018 года российские производители лекарств выпустили на 10% больше продукции (в денежном выражении), чем за аналогичный период 2017 года.

Объем отгруженных (отпущенных со складов компаний) товаров в первом квартале этого года, напротив, сократился на 6,6%.

Заметнее всего вырос в натуральном выражении объем выпуска (+88%) российских противопаразитарных препаратов, на втором месте (+13%) – лекарства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, а на третьем – медикаменты для лечения нервной системы (+10%).

На 58% снизилось производство препаратов, влияющих на кроветворение. Меньше выпустили лекарств для лечения сердечно-сосудистой системы (-25%), мочеполовой системы и половых гормонов (36%).

В 2017 году, по данным Минпромторга, доля препаратов отечественного производства на российском фармрынке по сравнению с 2016 годом не изменилась, составив 30%.

В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект, который предусматривает среди прочих мер «запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ», но исключает препараты, аналоги которых не производятся в России.

Эта инициатива спровоцировала дискуссию по поводу импортозамещения лекарств, во время которой соавтор законопроекта и председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Минздрав в неэффективном импортозамещении лекарств. В ведомстве ответили, что эта тема, «как и любое другое импортозамещение и развитие отечественного производства, не относится к полномочиям Минздрава России». Действительно, главным куратором реализации тематической госпрограммы «Фарма-2020» является Минпромторг РФ.

Источник: Росстат

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