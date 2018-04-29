Санофи проводит модернизацию производства инсулинов в России

Санофи объявила о новом этапе модернизации производства инсулинов на заводе «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области в рамках реализации долгосрочной инвестиционной стратегии в России и подтвердила планы развивать экспортный потенциал предприятия.

Торжественный запуск новой инспекционной машины для сверхточного оптического контроля состоялся в ходе рабочего визита на завод вице губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Новая инспекционная машина – это высокоточный измерительный прибор для проведения визуального (оптического) контроля растворов и суспензий в картриджах. Машина осуществляет двухступенчатый контроль качества и работает в высокоскоростном режиме, проверяя до 400 картриджей в минуту. Установка высокоточного оборудования позволяет значительно повысить эффективность контроля качества выпускаемой продукции (до 98-99%) и соответственно производительность завода.

«Санофи-Авентис Восток является системообразующим предприятием Орловской области и одним из самых современных производственных комплексов нашего региона. Для меня большая честь впервые посетить с визитом высокотехнологичное производство. Я уверен, что модернизацию производства Санофи-Авентис Восток будет способствовать развитию промышленного потенциала Орловской области и внесет значимый вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона», отметил Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области.

В ходе визита стороны также обсудили вопросы развития экспортного потенциала производства. «Санофи-Авентис Восток» экспортирует орловские инсулины в страны Евросоюза с июня 2017.

В начале 2018 года завод прошел плановую европейскую инспекцию, что является одним из условий для экспорта инсулинов в страны Евросоюза в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

Специальный инвестиционный контракт был заключен между Санофи, Минпромторгом и Орловской областью в октябре 2017 года. В рамках контракта планируется модернизация производства «Санофи-Авентис Восток, дальнейшее углубление локализации производства инновационного инсулина последнего поколения до стадии готовой лекарственной формы к 2019 году и продолжение развития экспорта современных инсулинов, произведенных в Орловской области в страны Евросоюза.

Планируемые инвестиции до 2027 года составят 863 млн. рублей. Объемы экспорта составят 18 млн. картриджей.

«Санофи последовательно инвестирует в модернизацию завода по производству инсулинов на протяжении многих лет. Мы – одна из первых международных компаний, локализовавших производство препаратов для лечения социально-значимых заболеваний в 2010 году, что позволило повысить доступность инновационной терапии для российских пациентов. Реализация экспортного потенциала — важный этап развития высокотехнологичного производства и наш вклад в повышение доли несырьевого экспорта страны», подчеркнула Оксана Монж, генеральный менеджер бизнес-подразделения рецептурных препаратов Санофи в России и Беларуси.

Производственный комплекс «Санофи-Авентис Восток», расположенный в Орловской области, в 2013 году вышел на полный фармацевтический цикл производства современных инсулинов. По данным IMS Health (2017), предприятие производит 24% всего объема инсулинов в России.

Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами со здоровьем. С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от болезней, а наши препараты помогают облегчить течение многих заболеваний и повысить качество жизни как пациентов с редкими, так и распространенными хроническими заболеваниями. Более 100 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того, чтобы превращать научные инновации в конкретные решения в области здравоохранения.

gmpnews