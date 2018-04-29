Резиденты «Сколково» выбирают только лучших дистрибьюторов

Разработчик российских пептидных прекурсоров для выявления редкого вида рака – нейроэндокринной опухоли (НЭО) и рака предстательной железы, «Фарм-Синтез.Лаб» 12 апреля 2018 г. стал победителем в номинации «Вектор года — Бизнес проект» фармацевтической премии «Платиновая Унция». Данную премию вручили АО «Фарм-Синтез» за проект его «дочерней» компании по разработке и производству инновационных препаратов для радионуклидной диагностики РПЖ и НЕО. Резидент ядерного кластера Сколково благодаря сотрудничеству с крупнейшим национальным дистрибьютором аналитического и технологического оборудования – ГК «Фармконтракт» сегодня может не только производить конкурентоспособную на международном рынке продукцию, но и оказывать ряд сервисных услуг в области разработки лекарственных средств. R&D-лаборатория «Фарм-Синтез.Лаб», расположенная в «Сколково», имеет один из лучших парков современного оборудования, на котором осуществляется разработка технологий лекарственных препаратов и методов контроля качества лекарственных средств.

В конце 2017 года резидент «Сколково», «Фарм-Синтез.Лаб», отчитался о переходе к стадии экспорта первых отечественных пептидных прекурсоров. Разработка и производство первой отечественной продукции подобного типа стали возможны благодаря современному парку оборудования, поставкой которого в том числе занимались специалисты ГК «Фармконтракт». В частности, для анализа пептидов, других лекарственных средств и низкомолекулярных соединений методами HPLC/UHPLC, GC, УФ-спектрофотометрии, поляриметрии, вискозиметрии, в аналитическую лабораторию были установлены несколько систем ВЭЖХ Agilent 1260 Infinity II и УВЭЖХ Agilent 1290 Infinity II, Газовый хроматограф Agilent 7890B, УФ-Вид спектрофотометр Agilent Cary 100, Автоматический поляриметр Anton Paar MCP 150, микровискозиметр Anton Paar LOVIS 2000ME в комплекте с плотномером DMA 4500M.

Внедрение современных технологий и повышение требований к качеству готовой лекарственной формы обусловило выбор в качестве оптимального варианта для проведения теста по показателю «Растворение» таких приборов, как швейцарские системы растворения серии AT от SOTAX. Ведь они удовлетворяют требованиям методик USP 1, 2, 5 и 6! Для быстрого и максимально точного определения точек плавления и кипения разрабатываемых в стенах «Фарм-Синтез.Лаб» фармацевтических субстанций был установлен швейцарский прибор модели M-656. А для лабораторной разработки технологий лекарственных препаратов в виде капсул было подобрано решение на базе Farmalabor.

Успешное сотрудничество «Фарм-Синтез.Лаб» и ГК «Фармконтракт» в области оснащения лабораторий не закончилось на этапе организации площадки, предоставляющей услуги по разработке пептидов и широкого ряда фармпродуктов. В настоящее время ведется работа по оснащению лаборатории контроля качества «материнской» компании – фармпредприятия АО «Фарм-Синтез».

По материалам пресс-служб ГК «Фармконтракт» и «Фарм-Синтез.Лаб»

gmpnews