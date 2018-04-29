В I квартале поставки лекарств из Казахстана в Россию выросли в 5 раз

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт в Россию ЛП, произведённых в странах ЕАЭС за март 2018г.

По итогам 1 кв. 2018 г. суммарный объём поставок ЛП, произведённых на территории ЕАЭС, в Россию составил 2,7 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС), динамика к аналогичному показателю прошлого года при расчётах в рублях достигла 42,8%. Натуральные темпы роста поставок по итогам 1 кв. 2018 г. остаются в минусе (-22,7%), тем не менее за период было ввезено 40,5 млн упаковок ЛП.

Итоги марта в целом схожи с квартальными: объем поставок в Россию ЛП, произведенных на территории ЕАЭС составил 1,73 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС). Примечательно, что рублёвый объём поставок по итогам марта 2018 увеличился к аналогичному периоду прошлого года в 2,2 раза Натуральные темпы роста поставок по итогам марта 2018 г. отрицательные (-25,2%), за отчетный месяц импортировано 17,9 млн упаковок ЛП.

Бесспорным лидером в отношении денежного объёма поставок по итогам 1 кв. 2018 г. является казахская «Келун-Казфарм». Компания не просто обеспечила 39% от всего объема ввезенных ЛП за период, но и продемонстрировала динамику, за год поставки выросли в 4,5 раза. Второе и третье место заняли соответственно белорусские производители «Белмедпрепараты» и «Борисовский завод медицинских препаратов», внесшие в общий объем 27% и 18% соответственно.

Абсолютный рекорд по динамике поставок принадлежит так же казахской «Химфарм АО», компания за год увеличила отгрузки в Россию в 20,5 раз. Суммарный объём поставок ЛП из Казахстана в нашу страну по итогам 1 кв. 2018 г. вырос в 5 раз.

Наибольшие объёмы ввезённой продукции и максимальный положительный прирост приходятся на препарат Метронидазол, на него приходится порядка 18% рублёвого объёма поставок. Вторую строчку удерживает Ципрофлоксацин (16,4%), оба наименования в основном поставляются казахской «Келун-Казфарм». С точки зрения натуральной динамики за период лидирует Цианокобаламин, за год поставки препарата удвоились. Здесь отличилась «Ереванская химико-фармацевтическая фирма», поставки за год выросли в 15 раз.

gmpnews