Sanofi и Regeneron снизили цены на дорогостоящий препарат в США более чем в два раза

Regeneron Pharmaceuticals Inc и Sanofi SA сократят цены на дорогостоящий лекарственный препарат для снижения холестерина Praluent (МНН алирокумаб) для клиентов Express Scripts Holdings Co в обмен на больший доступ пациентов к лекарству. Как сообщает Reuters, прежняя стоимость годового курса в 14 тыс. долл. США уменьшится до 4,5-6,6 тыс.

Для определения экономически эффективной цены был привлечен независимый Институт клинико-экономической экспертизы (ICER), который рассчитал диапазон цен в 4,5-6,6 тыс. долл. в год для пациентов с высоким риском развития заболевания, предполагая, что препарат приводит к устойчивому снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Алирокумаб относится к фармакологической группе моноклональных антител, используется в терапии гиперхолестеринемических состояний для снижения уровня LDL-холестерина.

Продажи Praluent и конкурирующего препарата Amgen были ограничены из-за поведения страховщиков, которые отказывали в обслуживании 70% выписанных рецептов. По мнению исполнительного директора Regeneron Леонарда Шлейфера, снижение цен существенно увеличит продажи.

Но инвесторы менее уверены в этом: акции Amgen 1 мая 2018 г. снизились на 3,3%, акции Regeneron — на 2,5%.

Соглашение об эксклюзивном положении Praluent в перечне лекарственных средств Express Scripts означает, что некоторые клиенты крупнейшего оператора США по обслуживанию покрываемых страховкой рецептов не смогут легко получить доступ к лекарству Repatha, выпускаемому Amgen. По оценкам Express Scripts, препарат Regeneron и Sanofi будут получать около 25 млн человек.

По словам руководителя медицинской службы Express Scripts Стива Миллера, новая цена включает скидку для покупателей в момент продажи. Начиная с июля 2018 г. Express Scripts будет передавать часть полученной от производителей скидки людям, имеющим льготы на медобслуживание, тем самым сокращая их собственные расходы.

«Это значительное (ценовое) снижение, которое почувствуют также пациенты, а не только страховые компании или работодатели», — сказал Reuters Леонард Шлейфер.

Администрация президента Дональда Трампа и члены Конгресса потребовали, чтобы операторы льготного лекарственного обеспечения передали больше скидок потребителям, возмущенных ростом расходов в аптеке. У многих американцев сейчас страховые медицинские программы включают более высокий не покрываемый минимум или соплатежи, из-за этого большая часть медицинских расходов ложится на них.

Часть страховщиков и их операторов, в том числе UnitedHealth и CVS Health, объявили о планах вернуть по меньшей мере некоторые льготы по рецептам на лекарства обратно потребителям.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»