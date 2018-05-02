«АлтайБио» может выпускать фармпродукцию для Татарстана по контрактному производству

Об этом заявил казанским журналистам в Бийске исполнительный директор Алтайского биофармацевтического кластера Дмитрий Белоусов.

Алтайский биофармацевтический кластер объединяет 36 организаций, совокупный объем выпуска продукции которых за прошлый год составил около 20 млрд рублей. Предприятия расположены в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Номенклатура производимых продуктов превысила тысячу наименований.

«С «Татхимфармпрепаратами» активно работают наши предприятия, с различными аптечными сетями Татарстана. Занимаемся медицинской техникой. Наши аппараты для вытяжения позвоночника поставляются в том числе в санаторно-курортные учреждения вашей республики. В Татарстане будут пользоваться спросом биологически активные добавки, продукты функционального питания на основе растительного сырья Алтайского края, традиционные лекарственные средства, – заметил он. – Кластер занимает лидирующее положение в России по выпуску биологически активных добавок. Доля рынка на сегодня по различным оценкам – около 15 процентов».

Кластер ориентирован на решение задачи по импортозамещению лекарственных средств. Продукция поставляется во все регионы России и 23 зарубежные страны.

Участники кластера выпускают более 600 видов лекарственных средств и биологически активных добавок, имеют свыше 100 патентов. Некоторые их них являются единственными производителями в России фармацевтических субстанций, таких как хлористый калий, карбонат натрия, нафтизин, йодантипирин, ацетат натрия, карбонат магния, медь уксуснокислая, клофелин, нитроглицерин, и ряда других.

Один из участников кластерного объединения – ПКФ «Две линии». Эта алтайская компания специализируется на разработке и серийном выпуске косметических средств. Продуктовый портфель насчитывает более 150 видов продукции разных торговых марок, сообщила руководитель отдела маркетинга компании Вера Медведева.

«Сырье получаем из экологически чистого района Алтая. Разрабатываем уникальные рецептуры средств по уходу за лицом, волосами, полости рта. Производим средства аптечного направления на основе природных компонентов. Есть продукция на основе пантогематогена. Это уникальный природный комплекс биологически активных веществ, полученных их молодых рогов алтайского марала, – отметила она. – Пищевое направление развито. Создаем травяные чаи из алтайских трав, натуральные каши быстрого приготовления на основе тыквенной, кедровой, конопляной муки. Есть четкий контроль входного сырья».

«Идет реализация продукции по всей России и ближайшему зарубежью. Нам интересен рынок Татарстана, наша продукция в республике есть, но хочется, чтобы она была представлена в более широком ассортименте», – подчеркнула Медведева.

Рынок Татарстана – один из важнейших для алтайских предприятий, добавил начальник Управления стратегического развития и экономики администрации Бийска Евгений Пазников.

«Завязаны тесные деловые контакты с поставкой продукции наших предприятий в Татарстан по разным экономическим направлениям – биофармацевтическому, композитным материалам, продуктам специального назначения и другим», – заключил он.

gmpnews