Российские ученые разработали инновационную вакцину от герпеса

В России разработали ДНК-вакцину от герпеса, с помощью которой можно будет успешно лечить и предупреждать это на вид безобидное, но на самом деле опасное заболевание. Не исключено, что с помощью новой универсальной вакцины удастся не только снизить тяжесть рецидивов, но и полностью излечить человека от герпеса, рассказали «Известиям» в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

ДНК-вакцина от герпеса, разрабатываемая Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом особо чистых биопрепаратов ФМБА России, намного безопаснее существующих, которые содержат ослабленный вирус или его инактивированные компоненты.

Ослабленный, но, по сути, живой вирус в составе вакцин, применяющихся сейчас для профилактики рецидивов, может иногда привести к развитию энцефалита, утяжелению респираторных заболеваний, вплоть до пневмонии, поражению печени, другим неблагоприятным последствиям, — рассказал научный руководитель Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России, член-корреспондент РАН Андрей Симбирцев. — Кроме того, существует несколько типов вируса герпеса, и универсальной вакцины для них до сих пор не создано.

Сейчас в мире применяется и разрабатывается несколько вакцин от герпеса, которые можно использовать для увеличения продолжительности ремиссий и снижения тяжести рецидивов. Каждая из них справляется только с каким-то одним типом этого вируса, поэтому для профилактики герпеса их не применяют.

По словам ученого, новая вакцина — продукт генной инженерии — обеспечивает высокий уровень биобезопасности, потому что содержит только гены фрагментов белков. Наличие в вакцине фрагментов, специфичных для разных типов вируса, защищает человека почти от всех разновидностей этой болезни.

Вакцину можно применять и для взрослых, и для детей. Она будет использоваться как с целью профилактики заболевания, так и для лечения людей, уже инфицированных герпесом.

По словам Андрея Симбирцева, вакцина позволит увеличить интервалы между рецидивами и снизить тяжесть их течения, то есть существенно повысить качество жизни пациента.

Нельзя исключить и возможность полного выздоровления на фоне применения вакцины, — отметил ученый. — В долгосрочной перспективе всеобщая профилактическая вакцинация может искоренить это заболевание как таковое или снизить его эпидемическую актуальность до минимальных значений.

Уже проведены пилотные исследования препарата. Следующий этап — масштабирование технологии и полноценные регистрационные доклинические исследования для получения разрешения на проведение клинических испытаний.

Доклиника сработала великолепно, и высока вероятность, что клинику мы успешно пройдем и получим универсальную вакцину против герпеса, — добавил руководитель ФМБА России.

gmpnews