Эксперты обозначили проблемные точки проекта маркировки лекарств

Пилотный проект по электронной маркировке лекарственных средств стартовал в России в феврале 2017 года. С 2020 года процедура станет обязательной. В рамках пилота непосредственно на упаковку товара наносится специальный код, который содержит детальные данные о продукте.

Уже который месяц в тонкостях и нюансах проекта разбираются участники пилота. Так на X научно-практической конференции «Государственное регулирование и российская фармпромышленность – 2018: продолжение диалога» фармпроизводители рассказывали о трудностях, с которыми столкнулись в начале осуществления проекта. При этом всех интересовал ответ на вопрос, смогут ли реализовываться лекарственные препараты, поступившие в оборот до 1 января 2020 года без маркировки.

«Нас больше всего волнует подготовка подзаконных постановлений правительства РФ и иных нормативно-правовых актов, которые и покажут, как будут реализовываться нормы 425 ФЗ. А пока, нужно придерживаться того, что написано: лекарства могут реализовываться до истечения их срока годности», – отметил заместитель начальника управления государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константин Беланов.

Впрочем, этой уверенности не разделил Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП, подчеркивая необходимость четкого разъяснения поправок, в связи с чем, в Госдуму уже направлено коллективное письмо с просьбой о разъяснении ситуации.

Сейчас в системе маркировки зарегистрированы 4204 юридических лица и 8000 мест осуществления деятельности. Но на деле, число компаний и мест в разы больше. По мнению Константина Беланова, к концу 1 квартала следующего года подавляющее число участников рынка будут в системе зарегистрированы.

Между тем, есть много скептиков, которые не разделяют эти радужные прогнозы.

«Регионы пока не готовы к устойчивой реализации проекта. Региональные компании нужно просвещать и обучать. В противном случае мы можем столкнуться с ситуацией, когда производители со своей стороны все подготовят, а в какой-то больнице или аптеке сканера не окажется и все пойдет насмарку», — подчеркнул Виктор Дмитриев.

«Первые промаркированные лекарства поступили в аптеки еще в августе прошлого года. И именно сейчас наступило время, когда можно вносить изменения в систему исходя из реалий» — говоря о проблемах в системе, отметил Владимир Мальцев, заместитель начальника аналитического управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС РФ. Он обращает внимание на слабую автоматизацию передачи данных между участниками, разделение потоков маркированного и не маркированного товара и проблемы с регистрацией участников эксперимента.

Впрочем, уверен Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП, торопиться в этом вопросе не стоит. «Нам важна не скорость, а качество. Нужно идти постепенно, решая возникающие вопросы сразу, чтобы потом не столкнуться с гораздо более серьезными проблемами».

Пресс-служба АРФП

gmpnews