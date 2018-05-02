Китай отменил импортные пошлины на все противораковые препараты

Китай во вторник отменил ввозные пошлины на все общераспространенные лекарства, включая препараты от рака, алкалоидные лекарственные средства и импортные лекарства традиционной китайской медицины.

Кроме этого, будет снижен налог на добавленную стоимость в процессе производства и импорта лекарств.

По словам директора международного исследовательского центра управления медицинскими препаратами Пекинского университета Ши Лувэня, данная политика, как ожидается, позволит снизить цены на лекарства как минимум на 20 процентов.

Меры помогут значительно повысить доступность лекарств, снизить расходы пациентов, а также предотвратить обеднение, к которому провели высокие траты на лечение, добавил он.

По данным Государственного института раковых заболеваний, объем рынка антинеопластических препаратов, применяемых для борьбы с опухолями, в Китае превышает 120 млрд юаней /19,1 млрд долларов США/.

Китайские власти в последние годы принимает меры для облегчения финансового бремени пациентов и их семей.

Как сообщил на пресс-конференции в Пекине представитель Государственного комитета здравоохранения Юй Цзинцзинь, с 2016 года правительство заключило соглашения с фармацевтическими компаниями по ценам на 39 лекарственных препаратов, включенных в план медицинского страхования, в числе которых 17 лекарств от рака.

По его словам, цены на эти лекарства снизились в среднем на более чем 50 процентов.

Согласно статистике Государственного института раковых заболеваний, в Китае рак ежегодно диагностируется у 3,5 млн пациентов. При этом, самыми распространенными видами рака являются рак легких, молочной железы и желудка.

russian.news.cn