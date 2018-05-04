Teva повышает годовой прогноз на фоне показателей за I квартал

Израильская фармацевтическая компания Teva повысила прогноз на 2018 г., исходя из показателей за I квартал, превысивших ожидания аналитиков, сообщает FirstWord Pharma. В компании планируют, что объем продаж составит 18,5–18,8 млрд долл., а не 18,3–18,8 млрд долл., как ожидалось ранее. Прибыль на акцию прогнозируется в пределах 2,40–2,65 долл. Более ранний прогноз равнялся 2,25–2,50 долл.

Как отметил исполнительный директор Teva Коре Шульц, 2018 г. начался успешно. В компании продолжается программа реструктуризации бизнеса. Teva планирует сэкономить 1,5 млрд долл. в 2018 г. и 3 млрд долл. – к концу 2019 г.

В I квартале объем продаж сократился на 10% и составил 5,1 млрд долл. на фоне неблагополучной динамики американского дженерикового рынка, дженериковой конкуренции в отношении препарата Copaxone и недополучения доходов в результате продажи ряда активов. Тем не менее, показатель объема продаж превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали 4,8 млрд долл.

Объем продаж в Северной Америке сократился на 22% и составил 2,5 млрд долл. В США этот показатель снизился на 23% – до 2,4 млрд долл. Продажи дженериков в Северной Америке упали на 23% – до 1,1 млрд долл. Показатель по препарату Copaxone рухнул на 40% – до 476 млн долл.

Между тем, объем продаж в Европе вырос на 8% и составил 1,4 млрд долл., на развивающихся рынках – на 4% – до 750 млн долл.

Чистая прибыль за первые три месяца составила 1,1 млрд долл. против 580 млн долл. годом ранее.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»