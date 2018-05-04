Лента · В России 222 Минздрав России закупает иммунобиологические лекарственные препараты

Минздрав России объявил аукционы на поставку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований».

— Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка

Начальная (максимальная) цена контракта: 178 800 158,43 руб.

Прием заявок заканчивается: 11.05.2018 09:00.

— Анатоксин столбнячный

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 520 078,32 руб.

Прием заявок заканчивается: 11.05.2018 09:00.

— Вакцина для профилактики туберкулеза(для щадящей первичной иммунизации)

Начальная (максимальная) цена контракта: 23 879 550,24 руб.

Прием заявок заканчивается: 11.05.2018 09:00.

— Вакцина для профилактики кори и паротита

Начальная (максимальная) цена контракта: 333 008 259,75 руб.

Прием заявок заканчивается: 11.05.2018 09:00.

— Вакцина для профилактики туберкулеза

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 303 755,80 руб.

Прием заявок заканчивается: 11.05.2018 09:00.

— Вакцина для профилактики полиомиелита(пероральная)

Начальная (максимальная) цена контракта: 86 463 521,04 руб.

Прием заявок заканчивается: 11.05.2018 09:00.

— Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с уменьшенным содержанием антигенов)

Начальная (максимальная) цена контракта: 67 516 154,25 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Вакцина для профилактики паротита

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 946 919,48 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Вакцина для профилактики краснухи

Начальная (максимальная) цена контракта: 118 299 547,85 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для детского населения (для детей до года)

Начальная (максимальная) цена контракта: 193 949 745,56 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для детского населения)

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 028 505,04 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Анатоксин дифтерийно-столбнячный

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 459 259,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.05.2018 09.00.

— Вакцина для профилактики кори

Начальная (максимальная) цена контракта: 50 947 687,23 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

«Фармацевтический вестник»