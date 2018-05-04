За первые три месяца объем продаж фармпродукции Bayer сократился на 4,4% Лента · В России 222 Минздрав России закупает иммунобиологические лекарственные препараты » Чистая прибыль «Микрогена» в 2017 г. составила более 498 млн рублей НПО «Микроген» «Национальной иммунобиологической компании» (Госкорпорация «Ростех») подвело итоги деятельности за 2017 г. Выручка предприятия достигла 7,7 млрд руб., объем выпуска продукции вырос на 16%. Второй год подряд наблюдается положительная динамика по объемам выручки компании – в 2017 г. этот показатель достиг уровня в 7,7 млрд руб. Чистая прибыль организации составила более 498 млн руб. Общий объем выпуска препаратов предприятия в упаковках по отношению к показателям 2016 г. увеличился на 16%. «Фармацевтический вестник»