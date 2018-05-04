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Чистая прибыль «Микрогена» в 2017 г. составила более 498 млн рублей

НПО «Микроген» «Национальной иммунобиологической компании» (Госкорпорация «Ростех») подвело итоги деятельности за 2017 г. Выручка предприятия достигла 7,7 млрд руб., объем выпуска продукции вырос на 16%.

Второй год подряд наблюдается положительная динамика по объемам выручки компании – в 2017 г. этот показатель достиг уровня в 7,7 млрд руб. Чистая прибыль организации составила более 498 млн руб. Общий объем выпуска препаратов предприятия в упаковках по отношению к показателям 2016 г. увеличился на 16%.

«Фармацевтический вестник»

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Май 3, 2018 | Просмотров: 105