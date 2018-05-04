За первые три месяца объем продаж фармпродукции Bayer сократился на 4,4%

Немецкая фармацевтическая компания понизила прогноз на 2018 г. на фоне укрепления курса евро, сообщает FirstWord Pharma.

Объем продаж ожидается ниже 35 млрд евро (42 млрд долл.), а не около этого показателя, как ожидалось ранее. Компания прогнозирует снижение прибыли в пределах низких однозначных показателей. Ранее ожидалось, что прибыль останется на уровне 2017 г.

Общий объем продаж в I квартале упал на 6% и составил 9,1 млрд евро (10,9 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 9,2 млрд евро (11,1 млрд долл.). Чистая прибыль сократилась на 6,2% и составила около 2 млрд евро (2,4 млрд долл.). В компании это объясняют неблагоприятным валютным курсом.

За первые три месяца объем продаж фармпродукции сократился на 4,4% и составил 4,1 млрд евро (4,9 млрд долл.). Продажи препарата Stivarga снизились на 6,7% – до 70 млн евро (84 млн долл.). В США показатель упал на 25,6% – до 29 млн евро (35 млн долл.). Объем продаж препарата Xofigo снизился на 8% – до 92 млн евро (110 млн долл.).

Между тем, объем продаж препарата Xarelto увеличился на 8,4% – до 814 млн евро (976 млн долл.). Показатель по препарату Eylea вырос на 13% – до 504 млн евро (605 млн долл.), по препарату Adempas – на 11% – до 81 млн евро (97 млн долл.).

Объем продаж безрецептурного бизнеса сократился на 12% – до 1,4 млрд евро (1,7 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»