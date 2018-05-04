DSM Group: объем коммерческого рынка лекарств в марте 2018 г. составил 90,5 млрд рублей

Емкость коммерческого рынка лекарств в марте 2018 г. выросла на 12,3% по сравнению с февралем, посчитали аналитики DSM Group. Объем коммерческого рынка лекарств в марте составил 90,5 млрд руб. (в розничных ценах). В сравнении с мартом 2017 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 14,6%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в марте по сравнению с февралем выросла на 1,2% и составила 185,4 руб.

Структура коммерческого рынка ЛП в марте 2018 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. не изменился по отношению к марту 2017 г. и составил 4,6%. На 0,2% относительно марта прошлого года сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150–500 руб. сократился с 45,4% в марте 2017 г. до 44,3% в марте 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 39,3%, что на 1,3% выше веса группы в предыдущем году и на 0,5% выше, чем в феврале.

По итогам марта 2018 г. 59,6% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 31,9%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2018 г. на 33,4% был представлен рецептурными препаратами и на 66,6% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам (49,2% и 50,8% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в марте 2018 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте – Teva.

ТОР3 бренда лекарств по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам марта 2018 г. состоял из таких препаратов, как «Ингавирин» (1,0%), «Кагоцел» (1,0%); на третьем месте – «Нурофен» (0,8%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте 2018 г. увеличился на 9,0% относительно февраля и составил 4,8 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в третьем месяце 2018 г. вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 31,1 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2018 г. по сравнению с февралем выросла на 2,3% и составила 154,7 руб. ТОР3 производителя БАД занимает 26,5% рынка в марте в стоимостном выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (16,2%), Pharma-Med (5,5%) и Solgar Vitamin And Herb (4,8%).

«Фармацевтический вестник»