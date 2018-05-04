Правительство создает информационный ресурс для госзакупок малого объема

Правительство РФ приняло решение о реализации пилотного проекта по созданию информационного ресурса для госзакупок малого объема – единого агрегатора торговли. Соответствующее распоряжение №824-р от 28 апреля 2018 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти – с 1 ноября 2018 года. Правительство надеется таким образом расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам.
Функция агрегатора торговли – обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. Используя агрегатор торговли, заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.
К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок.
Агрегатор будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.
Оператором единого агрегатора торговли определено акционерное общество «РТ-Проектные технологии».