Лента · В мире 147 В I квартале прибыль Merck & Co. упала до 736 млн долл.

В I квартале прибыль Merck & Co. упала до 736 млн долл. В I квартале 2018 г. объем продаж американской фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) увеличился на 6% и составил 10 млрд долл., что немного ниже прогнозов аналитиков (10,1 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Продажи препарата Keytruda достигли 1,5 млрд долл. против 584 млн долл. годом ранее. Аналитики прогнозировали 1,4 млрд долл. На долю препарата приходится около 15% общего показателя продаж компании. Квартальный объем продаж рецептурных препаратов увеличился на 9% – до 8,9 млрд долл. Продажи вакцины Gardasi за первые три месяца выросли на 24% и составили 660 млн долл. Показатель по Januvia/Janumet увеличился на 7% – до 1,4 млрд долл. Объем продаж препарата для лечения гепатита C Zepatier сократился на 65% и составил 131 млн долл. на фоне снижения спроса и роста конкуренции. Квартальная прибыль Merck & Co. составила 736 млн долл. против 1,6 млрд долл. годом ранее. Это объясняется издержками в размере 1,4 млрд долл., связанными с сотрудничеством с японской компанией Eisai в области совместной разработки препарата Lenvima. По прогнозу компании, в 2018 г. объем продаж составит 41,8– 43,0 млрд долл., а не 41,2–42,7 млрд долл., как ожидалось ранее. Прибыль на акцию составит 4,16–4,28 долл. Илья Дугин

