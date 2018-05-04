«Аптечная сеть 36,6» готовит программу биржевых облигаций на 20 млрд руб.

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд руб. включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, 3640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций.

Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы — 10 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

«Фармацевтический вестник»