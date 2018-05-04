«Волгофарм» увеличил собственное производство на 202%

ГУП ВО «Волгофарм» увеличил выпуск собственной внутриаптечной заготовки на 202% (в абсолютных единицах готовой продукции) в 2017 г. по сравнению с 2016-м. В текущем году предприятие также ожидает прирост по данному показателю.

Во многом это стало возможно благодаря тому, что в структуру предприятия была передана крупная муниципальная аптека Волгограда № 255, которая всегда занималась изготовлением экстемпоральной рецептуры. На ее базе было решено сконцентрировать все производственное звено, и после проведенной модернизации она смогла существенно расширить номенклатуру выпускаемой продукции по современным прописям.

Внутриаптечная заготовка отпускается строго по рецептам врача, поэтому без работы с медицинским персоналом увеличение объемов выпуска было бы невозможно. На днях «Волгофарм» презентовал медицинской общественности региона Рецептурный справочник лекарственных средств и лечебной косметики, который составлен по нозологиям и призван облегчить врачу заполнение рецептурных бланков с учетом последних изменений законодательства.

«Сейчас наше предприятие проходит процедуру акционирования, — рассказала «ФВ» директор ГУП «Волгофарм» Елена Бахина. — Но и после того, как она будет завершена, собственное производство никуда не денется. Оно будет развиваться. Это очень важное направление деятельности с большой социальной нагрузкой. Важно отметить, что производственный отдел выпускает продукцию, которая востребована стационарами медицинских организаций региона, участвует в закупочных процедурах»

Фото: volgofarm.ru

«Фармацевтический вестник»