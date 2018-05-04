Директор и ликвидатор ООО «Аптека плюс» предстанет перед судом за невыплату зарплаты

Прокуратура г. Ухты (Республика Коми) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней ухтинки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата руководителем организации свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат из корыстной заинтересованности). Следствием установлено, что с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. обвиняемая, являясь директором и ликвидатором ООО «Аптека плюс», получала денежные средства на свой расчетный счет как индивидуального предпринимателя вместо ООО «Аптека плюс» в размере, достаточном для выплаты заработной платы, пособия и иных установленных законом выплат своему работнику. При этом она достоверно знала об исковом заявлении этого работника о взыскании заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности, дополнительной компенсации за досрочное увольнение, компенсации за просрочку выплаты заработной платы, о решении суда, удовлетворившем исковые требования, а также о наложении ареста на расчетный счет предприятия. В результате умышленных действий обвиняемой задолженность перед работником ООО «Аптека плюс» по заработной плате и иным установленным законом выплатам на срок свыше двух месяцев составила 184 550 руб.

Обвиняемая свою вину не признала, ущерб не возместила.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ухтинский городской суд, государственное обвинение будет поддержано прокуратурой г. Ухты.

«Фармацевтический вестник»