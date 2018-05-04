Сколько стоят специалисты фармпроизводства на рынке труда

Рекрутинговая компания «КАУС-Медицина» представила обзор зарплат в медицине и фармацевтике на начало II квартала 2018 года, составленный на основе анализа предложений работодателей и зарплатных ожиданий соискателей.

По данным исследования, уровень заработка директора по качеству на фармпроизводстве в среднем диапазоне рыночных зарплат колеблется от 121,5 тыс. – до 142 тыс. рублей при среднем максимуме в 165 тыс. рублей.

Технолог фармпроизводства может рассчитывать на среднюю зарплату в 60 тыс. — 88 тыс. рублей при максимальном уровне в 100 тыс. рублей.

У химика-аналитика среднерыночный уровень зарплат: 51 тыс. — 66,5 тыс. рублей (максимум – 80 тыс.)

Зарплата специалиста по валидации варьируется в среднем от 50 тыс. до 78 тыс. рублей (максимум 90 тыс).

Как отмечают авторы исследования, предложения работодателей в среднем диапазоне заработных плат в целом совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. Если предложения соответствует требованиям работодателя к опыту и квалификации специалиста, длительность подбора кандидатов на данные позиции, как правило, не превышает стандартных сроков.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»