Лента · В мире 126 Квартальный объем продаж фармпродукции Celgene вырос на 20%

В I квартале 2018 г. объем продаж фармпродукции американской биотехнологической компании Celgene увеличился на 20% и составил 3,5 млрд долл. на фоне почти более двукратного роста показателей по препаратам Revlimid, Pomalyst/Imnovid, Otezla и Abraxane, сообщает FirstWord Pharma.

Общий квартальный объем продаж увеличился на 19% – до 3,5 млрд долл. Чистая прибыль составила 846 млн долл. против 932 млн долл. годом ранее.

Объем продаж Revlimid вырос на 19% и составил 2,2 млрд долл. Показатель по Pomalyst/Imnovid увеличился на 24% – до 453 млн долл. Продажи Otezla подскочили на 46% – до 353 млн долл. Объем продаж Abraxane вырос на 11% – до 262 млн долл.

По прогнозу Celgene, в 2018 г. объем продаж составит около 14,8 млрд долл. Более ранний прогноз равнялся 14,4–14,8 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»