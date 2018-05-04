Минздрав закупает препараты в рамках программы «7ВЗН»

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей»

— Интерферон бета-1b: лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8-9,6 млн МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 954 523 695,07 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Ритуксимаб: концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 10 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 539 733 914,89 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Интерферон бета-1а: раствор для подкожного введения 44 мкг (12 млн МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 153 712 054,70 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Ритуксимаб: концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 385 253 677,82 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

«Фармацевтический вестник»