Президентский грант в размере 5 млн рублей пойдет на повышение эффективности антибиотиков при химиотерапии

Заместитель полпреда Президента России в Южном федеральном округе Владимир Гурба прибыл в Севастополь, чтобы лично вручить проректору по научной работе и инновационной деятельности Севастопольского госуниверситета Максиму Евстигнееву президентский грант размером 5 млн рублей. Научный коллектив доктора физико-математических наук стал победителем в номинации «Химия, новые материалы и химические технологии».

Физические основы и механизмы биологического действия лекарственных препаратов является предметом многолетнего научного интереса Максима Евстигнеева. По этим проблемам им написаны кандидатская и докторская диссертации.

Грант президента пойдет на изучение «Структуры и термодинамики комплексообразования фуллерена С60 с биологически активными соединениями в водной среде». Проще говоря, ученые намерены выявить физико-химические механизмы биологического взаимодействия наночастиц углерода с различными лекарственными соединениями. Это фундаментальная работа, конечным практическим результатом которой должны стать новые способы повышения эффективности медикаментозного лечения различных заболеваний. В перспективе ученые надеются выйти на технологию, позволяющую усиливать действие антибиотиков при проведении химиотерапии.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»