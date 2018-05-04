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Внесены изменения в порядок обращения лекарств, подлежащих предметно-количественному учету

Минюст России 3 мая зарегистрировал приказ Минздрава России от 05.04.2018 № 149н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету».

Приказом, в частности, вносятся изменения в порядок включения лекарственных средств в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, а также в правила регистрации операций, связанных с обращением таких лекарств, в специальных журналах учета, и правила ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением таких лекарств.

«Фармацевтический вестник»

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Май 4, 2018 | Просмотров: 57