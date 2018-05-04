В Башкортостане внедряют программу, помогающую отследить путь льготных лекарств к пациенту

В Правительстве Республики Башкортостан прошло заседание, посвященное проблеме льготного лекарственного обеспечения граждан.

– Для обеспечения льготников республики ежегодно поставляются медикаменты на 1,2 млрд рублей, – рассказал министр здравоохранения Башкортостана Анвар Бакиров. – Из республиканского бюджета в этом году дополнительно выделено 1,45 млрд рублей.

По словам министра, проблема в том, что по сравнению с 2014 годом число пациентов с орфанными заболеваниями выросло на 28%. Напомним, что в конце прошлого года региональное управление Следственного комитета РФ сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных чиновников Минздрава, по вине которых пациенты, страдающие орфанными заболеваниями, с 2009 по 2017 годы испытывали проблемы с получением положенных им лекарств. Расследование данного дела пока не завершено.

Впрочем, на перебои с поставками медикаментов жалуются и ВИЧ-инфицированные. Так, с 21 февраля по 21 апреля 2018 года на сайт Перебои.ру поступило 8 обращений от жителей региона по поводу невозможности получить АРВ-терапию и средства диагностики ВИЧ.

«У нас есть все основания предполагать, что в Республике Башкортостан наблюдается дефицит АРВ-препаратов, – сообщает общественная организация «Пациентский контроль» на своей странице в соцсети. – Мы обратились в центральный аппарат Росздравнадзора и управление по Республике Башкортостан, приложив два заявления пациентов, с просьбой в срочном порядке обеспечить контроль за обеспечением их АРВ-препаратами и предпринять действия, направленные на нормализацию ситуации по лечению ВИЧ-инфекции в регионе. Руководитель Росздравнадзора Башкирии прислал письмо, в котором не говорит о причинах перебоев и о путях их устранения, мотивируя это «врачебной тайной» и отсутствием у нас доверенности от указанных заявителей на представление их интересов».

На заседании Правительства Башкортостана было анонсировано, что в скором времени заработает автоматизированная программа, которая даст возможность отследить всю цепочку обеспечения льготников лекарствами: от начала постановки его на учет до получения им препарата. Поможет ли это сделать лекарственную помощь доступнее, не уточняется.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»