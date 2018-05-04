Керамические эндофиксаторы для позвоночника начнут производить в Новосибирске

«НЭВЗ-керамикс» – портфельная компания Роснано – изготовила пробную партию первых в России керамических шурупов для позвоночника, сообщил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Технологию разработали ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Прочность шурупов обеспечивается за счет добавления в состав нанокерамики оксида алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью. До этого при операциях использовались металлические шурупы, которые изнашивались, крошились и соответственно требовали замены», – написал он на своей странице в Facebook.

Анатолий Чубайс отметил, что керамические шурупы ориентировочно служат 25 лет вместо 15-ти лет эксплуатации титановых изделий. Их характеристики на уровне и выше мировых аналогов, добавил управляющий директор по инвестиционной деятельности

УК «Роснано» Дмитрий Лисенков.

Технология производства эндофиксаторов, включающая пластины, шурупы и кейджи (элементы, которые устанавливаются между двумя позвонками), полностью передана на «НЭВЗ-керамикс», рассказал «ФВ» доцент кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ Сергей Веселов.

«Эти конструкции фиксируют позвонки, чтобы процесс сращивания происходил быстрее, – отметил разработчик. – Они будут использоваться при операциях на шейном отделе позвоночника».

Замена титана на керамику обеспечит большую биоинертность.

«С точки зрения воздействия на организм риски существенно снижаются. По словам хирургов, керамические конструкции позволяют наиболее достоверно отслеживать процесс приживляемости с помощью рентгена», – отметил Сергей Веселов.

Фото: страница Анатолия Чубайса в Facebook

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»