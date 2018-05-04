Бывший директор ЗАО «Европа-Биофарм» приговорена к реальному сроку лишения свободы Одобрение биосимиляра rituximab от компании Novartis в США откладывается » Минздрав закупает антивирусные препараты Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». — Диданозин капсулы кишечнорастворимые 400 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 5 493 855,00 руб. Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00. — Диданозин капсулы кишечнорастворимые 125 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 114 635,25 руб. Прием заявок заканчивается: 07.05.2018 09.00. — Диданозин капсулы кишечнорастворимые 250 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 3 709 853,40 руб. Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00. — Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,1 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 3 827 892,90 руб. Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00. — Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,12 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 2 794 908,00 руб. Прием заявок заканчивается: 07.05.2018 09.00. — Ралтегравир таблетки жевательные 25 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 1 837 453,80 руб. Прием заявок заканчивается: 07.05.2018 09.00. — Ралтегравир таблетки жевательные 100 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 86 161 558,50 руб. Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00. — Эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 1 554 974,20 руб. Прием заявок заканчивается: 11.05.2018 09.00. «Фармацевтический вестник»