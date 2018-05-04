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Минздрав закупает антивирусные препараты

Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

— Диданозин капсулы кишечнорастворимые 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 493 855,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Диданозин капсулы кишечнорастворимые 125 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 114 635,25 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.05.2018 09.00.

— Диданозин капсулы кишечнорастворимые 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 709 853,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,1 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 827 892,90 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,12 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 794 908,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.05.2018 09.00.

— Ралтегравир таблетки жевательные 25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 837 453,80 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.05.2018 09.00.

— Ралтегравир таблетки жевательные 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 86 161 558,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2018 09.00.

— Эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 554 974,20 руб.

Прием заявок заканчивается: 11.05.2018 09.00.

«Фармацевтический вестник»

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Май 4, 2018 | Просмотров: 58