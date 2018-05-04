«Фармасинтез» начнет строительство завода в Усолье-Сибирском в 2018 году

АО «Фармасинтез» разрабатывает проектную документацию на строительство завода и объектов инфраструктуры, строительство которых компания планирует начать в текущем году, сообщил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. По его словам, инвестиции в проект составят 10 млрд рублей. Запуск производства обеспечит работой около двух тысяч человек.

Предприятие будет расположено на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Усолье-Сибирском. В июле компания арендовала здесь 130 га, а в сентябре зарегистрировала юрлицо для реализации проекта – ООО «Фармасинтез-Хеми». Предполагается, что завод будет производить до тысячи тонн фармсубстанций в год.

Компания объединяет четыре фармпроизводства на территории страны, в том числе в Иркутске. Запуск нового цеха приангарского предприятия в 2017 г позволил увеличить чистую прибыль более чем в два раза.

Сроки строительства завода в Усолье-Сибирском на называются, ранее руководство компании заявляло о том, что проект будет реализован в течение десяти лет.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»