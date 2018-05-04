Минэкономики предлагает исключить лекарства из перечня товаров, свободная реализация которых запрещена

Минэкономики вынесло на публичное обсуждение проект документа, предлагающего исключить лекарства и ряд других видов продукции из перечня товаров, свободная реализация которых запрещена, пишет «Коммерсантъ». Документ разработан «в связи с необходимостью устранения правовых коллизий и административных барьеров в сфере электронной торговли», следует из пояснительной записки к нему.

Напомним, 13 декабря 2017 г. депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом».

Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов просил депутатов поддержать инициативу правительства. При этом он подчеркнул, что ко второму чтению в документ нужно внести ряд существенных изменений.

Депутаты обращали внимание на продажу психотропных веществ, настаивали на лицензировании фармацевтической деятельности для дистанционных продаж медицинских препаратов.

При этом Росздравнадзор видит много рисков в разрешении дистанционной торговли препаратами. В частности, он уверен, что пока нет никаких оснований для легализации продаж рецептурных препаратов.

«Наша позиция: во-первых, должны быть онлайн — кассы, во-вторых, рецептурный отпуск надо разрешать только тогда, когда появится маркировка. Пациент должен с помощью смартфона убедиться, что это легальный препарат, не забракован, не выведен из оборота и ранее нигде не продан. Мы оцениваем этот рынок как высокорисковый и видим ряд проблем, которые там существуют», – подчеркнул глава ведомства Михаил Мурашко.

Его точку зрения разделяет директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

По ее мнению, онлайн продажа рецептурных препаратов может быть разрешена не раньше, чем маркировка станет обязательной для всех фармпроизводителей, а также когда все медицинские организации начнут использовать в своей деятельности электронные рецепты.

«Фармацевтический вестник»