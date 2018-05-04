Кубинские онкопрепараты могут обойтись для Казахстана в 10 раз дешевле

Делегация ведущих представителей фармацевтического сообщества Кубы прибыла в Казахстан, чтобы предложить сотрудничество в области здравоохранения. Речь идёт о поставке препаратов, их разработки и производства. В их числе – вакцина от рака лёгких, а также медикаменты для лечения опухолей головного мозга и язвы диабетической стопы.

«Визит кубинских фармацевтов – это не реклама наших продуктов. Речь идёт не только о поставке медицинских препаратов. Мы открыты для любых предложений. Это могут быть и какие-то совместные исследования, которые помогут создать новые препараты, необходимые для лечения заболеваний, распространённых в Казахстане. Это и обмен опытом, который не будет лишним ни для наших, ни для ваших специалистов. Мы готовы рассматривать любые варианты сотрудничества», – рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в Казахстане Эмилио Певида Пупо.

Препараты для лечения онкологических заболеваний – разработка компании BioCubaFarma. По словам её представителя Идании Кабальеро Торрес, эти медикаменты уже закупают 50 стран мира, львиную долю из них составляют страны Латинской Америки и Африки. Недавно подписаны контракты с Японией.

«Наши препараты уже не один год подряд помогают продлить жизнь и повысить её качество пациентам с онкологическими заболеваниями. Мы помогаем людям с такими диагнозами, как «рак лёгких», «рак головного мозга», «рак поджелудочной железы». Уникальность наших препаратов в том, что это не химиотерапия и не радиология. В то же время эти медикаменты можно использовать и в комплексе с ними для большего эффекта», – отметила она.

Что касается стоимости кубинских онкологических препаратов, то, по словам представителя компании BioCubaFarma, они намного ниже, чем аналоги других стран-производителей. Однако называть конкретные цифры Идания Кабальеро Торрес не стала.

«Мы ознакомились с теми препаратами, которые Казахстан покупает сейчас, и можем сказать, что наши медикаменты вам обойдутся примерно в 10 раз дешевле. Цена будет зависеть от объёма поставок», – ответила представитель фармкомпании.

gmpnews