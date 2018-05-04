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Janssen покупает BeneVir за миллиард долларов

Компания Janssen Biotech, входящая в состав Johnson & Johnson, договорилась о приобретении американского биотехнологического предприятия BeneVir. Сумма сделки составит 1,04 млрд долларов, пишет The Pharma Letter.

BeneVir специализируется на разработке онколитических иммунотерапевтических препаратов на базе платформы T-Stealth. Наработки компании могут помочь пациентам, не отвечающим на существующие лекарственные препараты.

По условиям достигнутого соглашения, Janssen внесет первоначальный платеж в размере 140 млн долларов. Дополнительные платежи при достижении определенных успехов в разработке терапии прогнозируются на уровне 900 млн долларов. Таким образом, общая сумма сделки превысит 1 млрд долларов.

remedium

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Май 4, 2018 | Просмотров: 66