Janssen покупает BeneVir за миллиард долларов

Компания Janssen Biotech, входящая в состав Johnson & Johnson, договорилась о приобретении американского биотехнологического предприятия BeneVir. Сумма сделки составит 1,04 млрд долларов, пишет The Pharma Letter.
BeneVir специализируется на разработке онколитических иммунотерапевтических препаратов на базе платформы T-Stealth. Наработки компании могут помочь пациентам, не отвечающим на существующие лекарственные препараты.
По условиям достигнутого соглашения, Janssen внесет первоначальный платеж в размере 140 млн долларов. Дополнительные платежи при достижении определенных успехов в разработке терапии прогнозируются на уровне 900 млн долларов. Таким образом, общая сумма сделки превысит 1 млрд долларов.