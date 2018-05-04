49% закупленных государством онкопрепаратов были российского производства Кубинские онкопрепараты могут обойтись для Казахстана в 10 раз дешевле » Janssen покупает BeneVir за миллиард долларов Компания Janssen Biotech, входящая в состав Johnson & Johnson, договорилась о приобретении американского биотехнологического предприятия BeneVir. Сумма сделки составит 1,04 млрд долларов, пишет The Pharma Letter. BeneVir специализируется на разработке онколитических иммунотерапевтических препаратов на базе платформы T-Stealth. Наработки компании могут помочь пациентам, не отвечающим на существующие лекарственные препараты. По условиям достигнутого соглашения, Janssen внесет первоначальный платеж в размере 140 млн долларов. Дополнительные платежи при достижении определенных успехов в разработке терапии прогнозируются на уровне 900 млн долларов. Таким образом, общая сумма сделки превысит 1 млрд долларов. remedium