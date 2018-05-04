49% закупленных государством онкопрепаратов были российского производства

Объем рынка противоопухолевых препаратов в России в прошлом году составил около 72 млрд рублей в ценах закупки или 14 млн упаковок, свидетельствуют данные IQVIA. По сравнению с 2016 г. реализация лекарственных средств в данном сегменте выросла на 10% в стоимостном выражении и на 19% в натуральном.

Изучая структуру рынка, аналитики Remedium выявили различия в снабжении пациентов препаратами отечественного и импортного производства: доля закупок, приходящаяся на противоопухолевые препараты, произведенные в России, с каждым годом увеличивается. В 2017 г. они заняли 49% от всего сегмента в натуральном выражении и 36% в стоимостном. Объем реализации отечественных противоопухолевых препаратов в 2017 г., составил 26 млрд руб (+26% к 2016 г.) в ценах закупки или 6,7 млн упаковок (+12% к 2016 г.).

Однако снабжение россиян импортными противоопухолевыми ЛП растет более умеренными темпами, чем лекарствами, произведенными на территории страны. За 2017 г. объем их реализации составил 6,9 млн упаковок или 46 млрд рублей, что выше на 9% в стоимостном выражении и на 13% в натуральном, по сравнению с 2016 г., но ниже показателей по закупке отечественных препаратов и по сегменту в целом. Данная тенденция свидетельствует об укреплении позиций отечественных производителей на рынке противоопухолевых препаратов и успешности реализации программы импортозамещения.

gmpnews