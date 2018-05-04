Более $11 млн инвестирует «Фармак» в исследования и разработки в этом году

ПАО «Фармак» (Киев) планирует инвестировать в модернизацию производства 638 млн грн (более $24 млн) в текущем году. Это на 32% больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба предприятия.

«Сегодня, чтобы быть лидером, необходимо постоянно совершенствоваться, внедрять инновационные технологии. Именно так работает «Фармак». Уже много лет львиную долю дохода мы реинвестируем в нашу компанию, и из года в год эта сумма увеличивается. За последние 7 лет мы инвестировали в модернизацию производства 2,8 млрд грн, или $184 млн. В 2018 году мы планируем увеличить наши инвестиции более чем на треть по сравнению с 2017 годом. Проект «Твердые лекарственные средства — 2» останется основным на этот год. Новый производственный участок реализуется на базе немецкого и итальянского технологического оборудования. После введения его в эксплуатацию совокупные мощности по производству таблетированных лекарственных средств должны вырасти вдвое — до 3 млрд дозированных единиц в год. Также компания продолжит инвестировать в модернизацию и дооснащение активных производств, информационные технологии, лаборатории отдела контроля качества и лабораторию биотехнологий. Особое внимание мы уделяем разработке новых препаратов. В этом году мы планируем потратить на исследования и разработки 290 млн грн (более $11 млн)», — поделилась планами Филя Жебровская, председатель Наблюдательного совета ПАО «Фармак».

В 2017 году инвестиции ПАО «Фармак» в развитие и модернизацию составили 486 млн грн (более $18 млн).

Ключевым объектом стал проект «Твердые лекарственные средства — 2». На его реализацию в прошлом году компания потратила 149,6 млн грн (около $6 млн). Всего в техническое переоснащение ПАО «Фармак» инвестировал 202 млн грн (около $8 млн).

Затраты на модернизацию и реконструкцию составляют 213 млн грн (более $8 млн). Из них 43,8 млн грн (более $1,5 млн) — на дооснащение исследовательских и контрольных лабораторий.

gmpnews