Лента · В России 1136 Минпромторг станет координатором всеобщей маркировки

Распоряжением правительства №791-р от 28 апреля 2018 г. утверждена модель маркировки товаров контрольными знаками. Согласно документу, координатором системы станет Минпромторг, а оператор информационной системы будет предоставлять информацию о движении маркированного товара. Тем самым платная маркировка для производителей, в том числе лекарств, воплощается в реальность.

Частно-государственная инициатива

Обязательная маркировка для отдельных видов товаров предусмотрена ФЗ №487 от 31.12.2017 г., который внес изменения в ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

В конце 2017 г. Президент России Владимир Путин одобрил реализацию системы цифровой маркировки товаров. Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ) предложил государству создать единого оператора маркировки и сделать это в форме государственно-частного партнерства. Как известно, учредителями организации являются несколько компаний — «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого, поставщик биллинговых систем «МегаФона» АО «Петер Сервис» Алишера Усманова и концерн «Автоматика» ГК «Ростех».

Как полагают разработчики, государство, создавая отдельные системы маркировки для изделий из меха и лекарств, тратит много денег. Можно значительно сократить расходы, сделав единую систему. ЦРПТ профинансирует создание информационной системы, необходимый уровень защиты информации, обеспечит комфортные условия для внедрения и поддержку участников проекта в конкретных товарных группах.

Партнер государства по маркировке планирует заработать на дополнительных услугах – мониторинг логистики и хранения, цифровой маркетинг. По мнению инициаторов единой цифровой маркировки, у производителей получится сократить издержки, которые они несут при защите бренда, и получить большую долю рынка за счет вытеснения контрафакта. По подсчетам консалтинговой компании BCG, предельный эффект для компаний на рынках в горизонте пяти лет оценивается в 4,5–5% роста продаж.

Что написано пером

Теперь от концепции дело дошло до документа. Базовые принципы, заложенные в модели, предусматривают идентификацию каждой единицы товара с помощью присвоения товарам уникальных кодов, создание информационной системы маркировки, создание единого каталога товаров России. Помимо этого модель предполагает единоразовое взимание платы за единицу кода маркировки товара при его генерации. За счет указанной платы обеспечивается в том числе регистрация всех этапов оборота товаров в информационной системе. Размер указанной платы устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Защита кода маркировки будет обеспечиваться с применением российских криптографических технологий. Минпромторг определен координатором системы маркировки товаров средствами идентификации. Минфин России будет обеспечивать нормативно-правовое регулирование отношений в сфере маркировки товаров. Контроль за функционированием информационной системы, а также за деятельностью её оператора возложен на Минкомсвязь России.

Помимо этого в документе говорится об операторе информационной системы. Это может быть юридическое лицо, зарегистрированное в России. Оно займется созданием, развитием, модернизацией и эксплуатацией информационной системы, обеспечивающей централизованную генерацию кодов маркировки с использованием российских криптографических технологий, их учетом и проверкой, а также приемом, хранением и обработкой сведений от участников оборота товара. Кроме того оператор сформирует и будет вести единый каталог товаров РФ, маркированных средствами идентификации. И наконец, правительство дало оператору право предоставлять информацию о товаре, содержащуюся в информационной системе, заинтересованным органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также участникам оборота товаров и потребителям.

Вполне возможно, что оператором станет ЦРПТ, предложивший разработку цифровой маркировки товаров.

Как пояснил «ФВ» директор Департамента внешних связей STADA в России Иван Глушков, назначение Минпромторга координатором дает возможность использовать данные, которые будет накапливать система маркировки. Однако получится ли реализовать эту возможность, пока вопрос.

Стоит напомнить также, что ЦРПТ предложил взимать 50 коп. с упаковки препарата за информацию о его движении.

Необходимо обратить внимание, что лекарства пока не включены в предложенную правительством модель. Распоряжением кабинета министров №792-р от 28 апреля 2018 г. с 2019 г. утвержден перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 января 2019 г., где лекарства не фигурируют.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»