Росстат: в апреле лекарства подорожали на 0,5%

В апреле 2018 г. индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года – 101,2% (в апреле 2017 г. – 100,3%, с начала года – 101,3%).

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в апреле составил 100,5%, с начала года – 101,2% (в апреле 2017 г. – 99,4%, с начала года – 100,1%), говорится в отчете Росстата.

В апреле в группе медикаментов и медицинских товаров цены на линекс и поливитамины без минералов отечественные возросли на 1,7%, нитроглицерин – на 1,4%. Вместе с тем валидол и сульфацетамид стали дешевле на 0,7%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 0,5%.

«Фармацевтический вестник»