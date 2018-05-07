Aurobindo предложила купить дерматологический дженериковый бизнес Novartis Росстат: в апреле лекарства подорожали на 0,5% » Для лекарств, используемых на территории ММК, будет применяться специальная таможенная процедура Очередное заседание подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции состоялось под председательством министра экономического развития России Максима Орешкина. Подкомиссия приняла ряд решений, направленных на стимулирование экономического роста, снижение издержек при проведении импортно/экспортных операций, поддержку отдельных отраслей и секторов экономики, сообщили в Минэкономразвития. В частности, подкомиссия одобрила внесение изменений в правила ЕАЭС, обеспечивающих возможность применения специальной таможенной процедуры в отношении лекарственных препаратов и медицинских изделий, не зарегистрированных в России, для их использования на территории международного медицинского кластера (ММК). Такой проект реализуется на территории инновационного центра «Сколково». На данный момент порядок ввоза подобных лекарств законодательством не определен. «Фармацевтический вестник»